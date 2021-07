Millennials: Die Generation der jungen Durchstarter

Kaum eine Generation musste in den vergangenen Jahren so viel Kritik einstecken wie die "Millennials" – jene, die zwischen 1985 und Mitte der Neunziger geboren wurden und rund um die Jahrtausendwende ins Berufsleben eingetreten sind. Verwöhnt seien sie, nicht willens, für eine Sache zu kämpfen, aber ausgestattet mit einem Überdrüber-Selbstvertrauen, weil sie von ihren Babyboomer-Eltern zu Prinzen und Prinzessinnen erzogen wurden.

Jonathan Sierck, Jahrgang ’93, wollte der Kritik an seiner Generation etwas entgegensetzen. In seinem Buch "Junge Überflieger" (erschienen im Redline Verlag) porträtiert er unter 30-Jährige, die trotz ihrer Jugend große Erfolge erzielt haben. Seine These: Die Generation Y (eine andere Bezeichnung für die Millennials) hat auffallend viele junge Durchstarter hervorgebracht. "Natürlich gab es immer schon Menschen, die sehr früh sehr erfolgreich waren", erklärt der Autor. "Aber: Gerade im Start-up-Bereich sieht man, dass viele von uns nicht mehr den konventionellen Weg gehen – erst mal studieren, schauen, dass man gewisse Sicherheiten hat. Wir fangen früh an, Fragen nach Selbstverwirklichung zu stellen und lassen uns nicht davon abhalten – auch wenn das vielleicht nicht der sicherste Weg ist." Er räumt ein: "Natürlich wachsen wir auch in einer dankbaren Zeit auf, in der wir uns mit gewissen Herausforderungen nicht herumschlagen müssen."