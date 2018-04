Wenn Kinder übers Gesundheitssystem fachsimpeln

Wie wollen Sie die Abwanderung von jungen Ärzten aus Österreich verhindern? Wie geht es mit den Primärversorgungszentren weiter? Wo sehen Sie die größten Herausforderungen in der Jugendgesundheit?

Es sind erstaunlich konkrete Fragen, die die Schülerinnen und Schüler der „Vienna European School“ (Wien 18) stellen – und sie richten sie nicht an irgendjemanden, sondern an Verantwortungsträger des heimischen Gesundheitssystems. Anlässlich der Wiener „ KinderGesundheitsWoche“ in der Zentrale der Wiener Berufsrettung haben sich die 13- und 14-Jährigen im Unterricht intensiv im Unterricht damit auseinandergesetzt, welche aktuellen „heißen Eisen“ es gibt und was das für Jugendliche bedeutet.

Angehende Ärztin?

Marie etwa interessiert sich sehr für Medizin, eventuell später als Studium. Dass sie wissen will, was man gegen die Abwanderung von Jungärzten tut, liegt da fast auf der Hand. Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres will bei verbesserten Rahmenbedingungen für Jungmediziner ansetzen. Und bricht nebenbei eine Lanze für den Arztberuf. „Wenn du Spaß an Medizin hast, kann ich diesen Beruf nur empfehlen.“