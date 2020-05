„Groms“ übernehmen das Netz

Schütze dich selbst: Achte darauf, was du über dich oder andere schreibst und veröffentliche keine Fotos, Videos und Texte, die dir oder anderen peinlich sein könnten. Gib deine persönlichen Daten wie Name, Wohnadresse, Telefonnummer und Passwort an niemanden weiter, auch nicht an deine Freunde.

Achte auf die Privatsphäre: Bei den meisten sozialen Netzwerken kannst du dein Profil so einstellen, dass es nur deine Freunde sehen können und keine Fremden.

Vorsicht, falsche Freunde: Nicht jeder, der mit dir befreundet sein will, meint es auch wirklich gut mit dir. Immer wieder kommt es vor, dass sich fremde Erwachsene hinter den Profilen von Jugendlichen verstecken, um mit Kindern in Kontakt zu kommen.

Sei misstrauisch: In Foren und Chats von sozialen Netzwerken wird viel Unsinn geschrieben. Sei misstrauisch, denn nicht alles, was du dort liest, entspricht der Wahrheit.

Nichts ist umsonst: Sei vorsichtig, wenn du Gratis-Angebote erhältst, bei denen du Name und Adresse angeben musst. Auch, wenn du eine Nachricht bekommst, dass du bei einem Gewinnspiel gewonnen hast, ohne je mitgemacht zu haben. Im Internet gibt es kaum etwas umsonst.

Melde dich, wenn du unsicher bist: Kommt dir im Internet etwas komisch vor, dann sprich mit Erwachsenen, denen du vertraust. Hilfe, anonym und kostenlos, erhältst du bei Rat auf Draht unter der Telefonnummer 147.

