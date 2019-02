KFC-Klage: Stillende Mutter bekommt 1,5 Millionen Dollar zugesprochen

Wenige Monate nach der Geburt ihres Sohnes hatte Autumn Lampkins ein Bewerbungsgespräch bei einer Filiale der Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken im US-Bundesstaat Delaware. Dort sagte man ihr, dass es kein Problem sei, wenn sie ihr Kind weiterhin stillen wollte. Lampkins ging also davon aus, dass sie ihre Pausen regelmäßig dafür nutzen könne, Milch abzupumpen. Als sie die Stelle 2014 dann antrat, war es ihr während ihrer Zehn-Stunden-Schicht aber nur einmal erlaubt, das zu tun. Die Mutter verklagte daraufhin ihren Arbeitgeber. In den Unterlagen, die dem Gericht vorliegen, wird empfohlen, die Milch alle zwei Stunden abzupumpen.

Schwierige Umstände

Lampkins empfand außerdem die Umstände, unter denen sie ihre Muttermilch abpumpen konnte, als demütigend. Zunächst sollte sie dafür die Damentoilette benutzen, die aus nur einer Kabine bestand. Später wurde sie dann angewiesen, sich in das Büro ihres Vorgesetzten zu setzen, in dem sich die Überwachungskameras nicht abstellen ließen. Wie Delaware Online berichtet, ist das auch so in der Klageschrift.