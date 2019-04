Forscherinnen: Was es für Chancengleichheit in der Wissenschaft braucht

Publikationen, Preise, Ehrungen, Interviews – ein "Name": Wer in der Wissenschaft Außergewöhnliches leistet, wird belohnt. Was logisch klingt, ist für viele Forscherinnen in der männerdominierten Branche keine Selbstverständlichkeit. Hier kommt Jess Wade ins Spiel: Die britische Physikerin, die am Londoner Imperial College zu polymerbasierten Leuchtdioden forscht, will die akademische Welt von innen verändern. Mit Wikipedia.

Warum sie fast 600 Artikel über Wissenschafterinnen für die Online-Enzyklopädie verfasst hat und was es für gleichberechtigte Wissenschaft braucht, erklärt sie im Interview.

KURIER: Sie haben seit Anfang 2018 knapp 600 biografische Einträge über Wissenschafterinnen geschrieben. Warum?

Jess Wade: Als Physikerin erlebe ich jeden Tag, wie unterrepräsentiert Frauen in der Forschung sind. In Großbritannien sind gerade einmal elf Prozent aller Physik-Professoren Frauen; nur rund 0,5 Prozent sind schwarz. Dieser Mangel an Diversität ist sichtbar und wird einem gleich zu Beginn des Studiums bewusst. Je länger man an der Universität bleibt, umso stärker reduziert sich die Zahl der Frauen um einen herum.

Den konkreten Anstoß für das Wikipedia-Projekt gab das Buch "Inferior" von Angela Saini. Darin schreibt sie über die Hürden, mit denen Frauen historisch in ihrem Zugang zu Bildung und Wissenschaft konfrontiert waren – und über die Stereotype, die sie heute noch zurückhalten. Das liegt daran, dass der Großteil der Menschen die Unterrepräsentation von Frauen in der Forschung auf die Biologie zurückgeführt hat, anstatt auf die Gesellschaft.

Und warum gerade auf Wikipedia?

Ich habe eine Wikipedia-Autorin kennengelernt. Sie hat mir eröffnet, wie mächtig die Plattform und wie einfach es ist, damit etwas zu verändern. Wikipedia wird täglich 32 Millionen Mal von Menschen aus fast allen Ländern der Welt besucht. Die Information, die sie dort finden, wird von einer homogenen Gruppe bereitgestellt: Die Autoren sind zu 90 Prozent weiß und männlich. Sie schreiben eine riesige Menge an Inhalten – nur eben nichts über Wissenschafterinnen. Ich habe es zu meiner Mission gemacht, diesen Frauen dort eine Plattform zu bieten.

Gab es dafür auch Kritik?

Wikipedia-Autoren sehen es nicht gern, wenn man den Status quo angreift. Fängt man an, diversere Artikel, zum Beispiel über eine schwarze Chemikerin, zu schreiben, gibt es Widerstand. Jeder neue Text wird penibelst auf Fehler untersucht. Anfangs wurde ich kritisiert, dass ich meine Texte mit zu vielen Adjektiven ausschmücke – da hat meine Begeisterung für die Wissenschafterinnen überhand genommen (lacht).

Ein weiteres, viel größeres Problem war, dass es schwierig ist, überhaupt zitierbare Quellen über Forscherinnen zu finden. Nicht, weil sie keine bemerkenswerte Arbeit leisten, sondern weil sie etwa in Medien selten vorkommen. All das hat mich zu einer besseren Schreiberin gemacht – und zeitweise sehr frustriert.