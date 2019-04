Influencerin täuscht Besuch beim weltbekannten Coachella-Festival vor

Um die Erzählung abzurunden, postete Hanna in ihren Instagram-Stories Bewegtbilder von Freunden, die tatsächlich am Festival zugegen waren. Die manipulierten Posts und Storys auch aktuell noch in Hannas Highlights auf ihrem Instagramprofil sichtbar.

Und warum das alles? Auf Youtube erklärt Hanna, dass sie niemals der größte Fan des Festivals gewesen sei: "Ich habe per se nichts gegen Coachella. Als Künstlerin wäre es natürlich eine absolute Ehre und ein Traum dort aufzutreten. Aber für mich, eine introvertierte und sozial ängstliche Einsiedlerin, wirkt diese Reise in die Wüste (…) sehr anstrengend."

Darüber hinaus würde sie viele Blogger kennen, die sich in den Wochen vor dem Event abstrampeln, alle möglichen Hebel in Bewegung setzen und Unmengen an Geld ausgeben würden. Mit dem Ziel, am Festival teilzunehmen und Content auf Social Media zu veröffentlichen – und damit letztendlich Reichweite, Aufmerksamkeit und Einnahmen zu generieren. Der Spaß an der Sache bleibe dabei oft auf der Strecke, so Hanna.