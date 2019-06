Influencerin postet Foto mit kurviger Freundin - wird von Event ausgeladen

"'Gut' oder 'schlecht' ist ein Urteil. Man kann ein Croissant gut finden. (…) Der Körper einer Frau ist nicht dazu da, um sich ein Urteil darüber zu bilden. (…) Der einzigen, dem dieser Körper gefallen muss, ist die Frau selbst. (…) Alle Körper sind 'gute' Körper."

Dass dieser Beitrag noch kontroverser diskutiert werden würde, ahnte Aubery nicht.

Absage von Kooperationspartner

Wie sie in ihrer Instastory (Kurzvideos die 24 Stunden online sind oder als Highlight gespeichert werden können, Anm.) beschreibt, bekam sie per Mail eine Absage von einem Reiseveranstalter, der sie zu einer Reise an die Atlantikküste eingeladen hatte. "Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass unser Kunde aufgrund ihres letzten Instagrampostings nicht mehr möchte, dass Sie an der Reise teilnehmen", schrieb das Tourismusbüro.

Sofort durchstöberte die Bloggerin ihre jüngsten Postings. Womit könnte sie den Veranstalter dermaßen vor den Kopf gestoßen haben, frage sie sich. Schließlich kam sie zu dem Schluss, dass das Bild mit ihrer kurvigen Freundin Auslöser für die Absage gewesen sein muss. Ihre knappe Bekleidung – auf dem Bild sind beide Frauen in Dessous abgebildet – könne nicht der Grund sein, da eine befreundete Bloggerin, die ähnliche Inhalte teilt, nach wie vor eine aufrechte Einladung hatte.

"Wir wollen Echtheit"

Daraufhin rief die junge Frau die Aktion #veutduvrai ("Wir wollen Echtheit") ins Leben. Sie fordert ihre Follower auf, mehr Diversität auf Instagram zu zeigen. "Ich habe es satt, meinen Feed durchzuscrollen und nur Fotos zu sehen, die Komplexe bei mir auslösen", schrieb sie.