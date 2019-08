Indonesische Trauminsel: "Kuh stand bis zu den Knien in Plastik"

Mehr Schein als Sein: Immer öfter zeigen Videos und Bilder in sozialen Netzwerken, dass vermeintliche Trauminseln oder Traumstrände in Wirklichkeit ganz anders aussehen. Bereits vor einem Jahr schockierte ein Video, das einen Taucher zeigte, wie er in indonesischem Gewässer durch schwimmende Müllberge schwimmen musste.

Auch dieses Mal thematisiert eine Instagram-Nutzerin das Müllproblem auf der indonesischen Trauminsel Nusa Penida. Mehr als 1,2 Millionen Beiträge auf der Foto-Plattform vermitteln den Eindruck von weißen Traumstränden und türkisblauem Wasser auf der südöstlich von Bali gelegenen Insel. Das perfekte Setting für traumhafte Urlaubsfotos.

Auch die irische Globetrotterin Siobhan MacCourt gestand, dass sie die Insel besichtigen wollte, weil sie so "bezaubernde Fotos" gesehen hatte. Sie selbst meint, dass es natürlich wunderschöne Plätze gibt auf der Insel, aber man sieht auf diesen Bildern nicht das Müllproblem der Insel.

MacCourt eröffnet ihr Posting mit einem dieser wunderschönen Aussichten auf türkisfarbenes Gewässer und Felsen. Doch danach zeigt sie ein kurzes Video mit Bildern, die Touristen bisher nicht mit der Öffentlichkeit teilen.