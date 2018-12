Heimkommen: Wenn man zu Weihnachten in alte Rollen fällt

Den Soundtrack zum heutigen Weihnachtsritual liefert Chris Rea: I’m driving home for Christmas, singt er in seinem fröhlich-dahinplätschernden Hit aus dem Jahr 1999, I can’t wait to see those faces – Ich fahre heim für Weihnachten, ich kann es nicht erwarten, diese Gesichter zu sehen. Ein Gefühl, das viele dieser Tage nachvollziehen können: Die Rückkehr ins Elternhaus ist nicht nur für Studenten ein Fixpunkt vor Weihnachten. Von den gut 320.000 „Zuagroasten“ aus den Bundesländern lässt ein Großteil in den kommenden Tagen Wien hinter sich, die Stadt wirkt spätestens ab dem 23. leerer, dafür sind die Züge überfüllt. Weihnachten, das heißt auch Heimkommen, in das Haus, in dem man aufgewachsen ist. Das heißt in vielen Fällen: im Kinderzimmer schlafen, sich bekochen lassen, wenn möglich den ganzen Tag Pyjama tragen und das langsame W-Lan auf dem Land beklagen.