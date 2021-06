Neu-Österreicher über ein "wunderbares Land"

Mohammad Ebrahim

Iran

In der Ferne, zwischen den Grenzen lassen wir Irgendwas, das unseren Schmerzen tröstet ... Meine Geschichte ist die Geschichte einer Schwalbe, die nicht wandert, sondern zum Zug gezwungen wird ...packt die Sehnsucht nach seinen Lieben in Gedichtzeilen. Nicht nur diese. Der junge Afghane, der imaufwuchs, schreibt auch über Themen wie Gott, Religion, Satan, Mensch und Geist. Und nicht zuletzt Regierungen, die offene geistige Auseinandersetzungen verbieten, Menschen dafür einsperren und sogar töten. Auch ihm wurde mit dem Tod gedroht; und die Firma, in der er arbeitete, wurde in Brand gesteckt.

Seit zehn Monaten lebt Rahimi in Österreich, in einer Flüchtlingsunterkunft in Wien-Donaustadt. Mit einem seiner Gedichte, die er auf Persisch verfasst und dann ins Deutsche überträgt, gewann er beim Schreib-Bewerb von Enjoy.Austria. Un-Vaterland heißt das Gedicht. „Bei uns im Persischen sagen wir übrigens manchmal Vater- und manchmal Mutterland.“ Sein Gedicht heißt „Sarzamine gheyre Madari“, in deutscher Übersetzung: Un-Mutterland. (Vater).“ Das ganze Gedicht kann man auf www.kiku.at nachlesen.