Hat Donald Trump die US-Flagge falsch ausgemalt?

Nun möchte man meinen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten seine Nationalflagge im Schlaf nachzeichnen kann. Aktuell werden jedoch Zweifel daran laut. Anlass dafür ist der Besuch Donald Trumps in einem Kinderspital im Bundesstaat Ohio am 24. August.

Dort zeigten sich Trump und seine Gattin Melania volksnah. Trump setzte sich sogar zu den Sprösslingen an den Maltisch und begann eine Vorlage der US-Fahne auszumalen.

Falsche Farbe

Für Verwirrung sorgte das Ergebnis: Trump verpasste dem Sternenbanner zusätzlich zu roten und weißen Streifen auch zwei blaue. Nachdem Bilder des offiziellen Termins im Netz aufgetaucht waren, sparte die Netz-Gemeinde nicht mit Spott und Witzeleien.

So unterstellten einige dem Staatsoberhaupt hämisch, er habe wohl die " United States of the Netherlands" erschaffen, während andere der Meinung waren, dass es sich um eine misslungene Version der russischen Flagge handeln müsse. Auch Theorien, wie sich das Weiße Haus für den Fauxpas rechtfertigen werde, wurden proklamiert. Spekulationen darüber, ob es sich bei den Aufnahmen um Fake-Bilder handeln könnte, griff eine Userin vor: Sie teilte ein Foto, auf dem klar zu erkennen ist, dass Trump mit einem blauen Stift die Streifen ausmalt.