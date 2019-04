Handgepäckswirrwarr: Wo Koffer nicht mehr an Bord dürfen

Trolley kostet extra

So handhabt es neuerdings auch der irische Platzhirsch Ryanair, zu dem die österreichische Lauda – seit Kurzem ohne den Zusatz „motion“ unterwegs – gehört. Bei Lauda-Buchungen, die nach dem 21. Februar 2019 getätigt wurden, ist ein Trolley bzw. größerer Rucksack nicht mehr automatisch im Flugpreis inkludiert. Wer sich beim Buchungsvorgang nicht gleich für Priority Boarding um 10 bis 12 Euro entschieden hat, wird am Check-in-Schalter zur Kasse gebeten und muss den Koffer aufgeben. Auch Easyjet achtet penibel darauf, dass jeder Passagier nur ein Gepäcksstück mit an Bord nimmt.

Die verschärften Regelungen hatten Ende des vergangenen Jahres für Unmut gesorgt. Die italienische Wettbewerbsbehörde (AGCM) verdonnerte Wizz Air und Ryanair zu einer Strafzahlung in Millionenhöhe, weil das neue Preismodell die Kunden in die Irre führe.

Auch in der Konsumentenschutzabteilung der Arbeiterkammer Wien stellt man fest, dass sich die Beschwerden in letzter Zeit „sehr stark gehäuft haben“, berichtet Robert Panowitz. „Die Beschwerden betreffen häufig Gepäcksregelungen, über die die Konsumenten nicht Bescheid wissen. Die Überraschung kommt meist am Flughafen – wenn nämlich der Trolley plötzlich nicht mehr kostenfrei mitgenommen werden kann und teilweise hohe Gebühren zu zahlen sind.“ Je nach Fluglinie betragen die Aufpreise für ein 10-Kilo-Handgepäcksstück am Flughafen an die 20 Euro (bei Lauda etwa 25 Euro).