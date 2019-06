Kofferpacken: Knittrige Mode und ausgelaufene Kosmetik verhindern

Bei Kosmetik sparen

In ihrem Ratgeber "Koffer zu und los!" empfiehlt Autorin Hitha Palepu beim Kofferpacken auf HUIs zu (High Usage Items) setzen. "Gemeint sind damit Kleidungsstücke, die sich vielseitig einsetzen lassen", sagt Palepu. Zuhause sollte man sich folgende Fragen stellen: Was ziehe ich am häufigsten an? Was ist für mich unverzichtbar? Das erleichtert die Auswahl - und verhindert, dass Dinge im Koffer landen, die dann erst recht nicht angezogen werden.