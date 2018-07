Urlaub: Was heimische Modeprofis in den Koffer packen

Bloggerin Karin Kaswurm

Für unsere Urlaube zieht es meinen Mann und mich immer wieder nach Spanien. Ibiza ist eine wunderschöne Insel, man ist mit dem Auto schnell überall und es gibt viele ruhige Orte, in denen man von der Partymeute nichts mitbekommt. Mit Mallorca verbindet uns sehr viel, weil wir vergangenes Jahr dort geheiratet haben. Ich empfehle immer Kleider, beispielsweise im Kimono-Stil, einzupacken, die sowohl für den Strandbesuch als auch im Restaurant passen. Tendenziell landen zu viele Schuhe im Koffer, besonders mag ich derzeit Adiletten als Stilbruch zu femininen Outfits. Auf High Heels verzichte ich im Urlaub konsequent. Selbst, wenn wir doch spontan in einen Club gehen wollen, schlüpfe ich lieber in Boots. Den restlichen Platz brauche ich für Sportsachen – auch wenn wir unterwegs sind, machen wir gerne unsere Workouts.

Sonnenmilch muss einen möglichst hohen Lichtschutzfaktor haben, ansonsten kommen nur wenige Beauty-Produkte mit: Neben einem Highlighter, mit dem ich mich für den Abend schminke, ist meist ein kleines Glätteisen mit dabei. Meine Haare sind so kraus, dass ich sie nach dem Tag am Strand etwas bändigen muss. Beach Waves sehen immer lässig aus und lassen sich mit ein wenig Übung innerhalb von Minuten stylen.