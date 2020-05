Wie man Schüler zu Topleistungen bringt

Das 9. Schuljahr ist im österreichischen Schulsystem ein verflixtes Jahr. Wer kann, absolviert es lieber an einer HAK, HTL oder am BORG. Viele bleiben dort allerdings nur ein Jahr. Anders in der HAK Grazbachgasse Graz, wie Direktor Hans Wilding stolz berichtet: "Wir beginnen mit fünf Klassen, die wir fast geschlossen bis zur Matura führen."

Wie das gelingt?: "Wir haben ein Klima geschaffen, in dem sich Schüler wohlfühlen." Klingt wie ein Werbespruch. Doch viele Schüler sehen das offenbar genauso – ihre Mundpropaganda verschafft der HAK jährlich zahlreiche Anmeldungen.

"Wir kümmern uns von der ersten Stunde an um sie", erläutert Wilding. "Der Klassenvorstand nimmt Kontakt mit den Eltern auf und ruft sie z.B. sofort an, wenn ein Schüler unentschuldigt fehlt." Aber nicht über alles muss mit den Erziehungsberechtigten gesprochen werden: "Oft sind es private Probleme, die Jugendliche vom Lernen ablenkt." Dann haben die Schüler die Möglichkeit, zum Psychologen in der Schule zu gehen. Finanziert wird er über Sponsoren. Zudem sorgen Beratungslehrer und "Peers" für einen gelungenen Schulstart: "50 Schüler unterstützten die Neulinge und sprechen mit ihnen in ,ihrer‘ Sprache." Weiteres Plus: Im Fach Persönlichkeitsbildung lernen Schüler das Lernen – das nutzt vor allem Schüler aus Neuen Mittelschulen.