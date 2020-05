Markt Allhau: Lustvoll lernen ist hier ein Kinderspiel

: Statt Noten zu bekommen, präsentieren sich die Volksschüler selbst. "Die meisten schätzen sich sehr gut ein", sagt die Direktorin. Die unweigerlich auftretende Diskrepanz zur Beurteilung der Klassenlehrerin sei meist ein "Aha-Erlebnis". Schulnoten lehnt Frotschnig ab, denn "alles, was kein Einser ist, ist der Erfahrung nach demotivierend. Und wenn man den Kindern schon am Anfang ihrer Schullaufbahn die Motivation am Lernen nimmt, ist alles verloren."

Was wünscht sich die Pädagogin von der Grundschulreform? Eine zweite Volksschullehrin für jede Klasse und die Übernahme der alternativen Leistungsbeurteilung ins Regelschulwesen, auch in der 4. Klasse, wo zusätzlich eine Note vergeben werden müsse. Die pädagogische Uhr zurückdrehen will in Allhau niemand, auch die Schüler nicht: "Das ist vorbei, vorbeier, am vorbeisten", meint ein Bub.