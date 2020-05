Die etwas andere Art, Deutsch zu lernen

Migranten sind die Verlierer des Bildungssystems. Das ist nicht erst seit PISA bekannt. Die ehemalige Direktorin Heidi Schrodt ist der Frage nachgegangen, warum das so ist. Das Ergebnis ihrer Spurensuche hat sie in einem Buch zusammengefasst: "Sehr gut oder Nicht genügend. Schule und Migration in Österreich" ( Molden Verlag, 19,99 Euro).

Erschreckend ihr Befund über die Verhältnisse, in denen manche Schüler aufwachsen: Das Geld ist zum Teil so knapp, dass nicht jeder in der Familie ein eigenes Bett hat. Weil der Vater nach der Nachtschicht im Bett des Kindes schläft, muss dieses tagsüber in die Schule – auch wenn es krank ist. Sicher ein Extrembeispiel. Doch viele Migranteneltern sind so damit beschäftigt, ihr Leben zu meistern, dass keine Zeit bleibt, sich ums das Kind zu kümmern.

Schrodt bleibt nicht bei der Analyse des Ist-Zustandes. Sie zeigt auch auf, was die Politik tun muss, damit die Migranten nicht abgehängt werden. Schließlich handelt es sich um keine Minderheit. In Wiens Volksschulen sind es fast 60 Prozent.