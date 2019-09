Gesunde Gaumenfreude: Rotwein schmeckt auch dem Darm

Erster Schritt

Kurt Widhalm, Präsident des Österreichischen Akademischen Institutes für Ernährungsmedizin (ÖAIE), sieht in der Untersuchung einen "sehr interessanten Ansatz". "Der Polyphenolgehalt im Rotwein konnte bereits in anderen Studien mit schützenden Wirkungsweisen in Verbindung gebracht werden, etwa bei Herz- und Kreislauferkrankungen. Der Effekt auf den menschlichen Darm ist allerdings neu."

Zu bedenken geben Bisovsky und Widhalm, dass es sich bei der Erhebung um eine Beobachtungsstudie handelt. Ob der Rotweinkonsum der Frauen tatsächlich das vielfältigere Mikrobiom ihres Darms bedingt, könne nicht geklärt werden. Dass die Erkenntnisse auf (mehr oder weniger ehrlichen) Selbstauskünften der Probandinnen beruhen, schränke deren Aussagekraft ebenfalls ein.

Auch Studienleiterin Le Roy betont im Interview mit der BBC, dass weitere umfangreichere Untersuchungen nötig seien, um den Zusammenhang vollständig zu klären. Vorstellbar seien etwa Studien, in denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Rotwein, roten Traubensaft beziehungsweise keinen Alkohol trinken, um die Wirkung des alkoholischen Rebensafts isoliert zu analysieren.

Trotz potenzieller Vorteile für die Darmgesundheit mahnt Ernährungswissenschafterin Bisovsky zur Mäßigung beim Konsum: "Eine gesundheitsförderliche Menge Wein sollte sich auf maximal ein bis zwei Gläser pro Tag beschränken." An zwei Tagen pro Woche sollte hintereinander gänzlich auf Alkohol verzichtet werden, "damit nicht nur der Darm, sondern auch die Leber gesund bleibt".