Grandiose Urgroßmutter: Gelassenheit im Kinderzimmer

Ruhe im Ruhestand

Die erfahrene Krankenschwester ist seit gut einem Jahr in Pension. Das hat zumindest ihr Zeitgefühl verändert. Als sehr junge Mutter hatte sie nicht so viel Ruhe. Der Countdown lief an jedem Morgen – aufstehen, waschen, anziehen und raus in die Welt mit dem Kind! Generationen von Eltern kennen dieses Hamsterrad zu gut. Die Uhr fordert immer eines: Gemma, gemma!

Wie viel mehr Gelassenheit erlaubt der Ruhestand – die nimmermüden Ur-Enkelbuben bearbeiten nun mit ihrer täuschend echt aussehenden Spielzeugbohrmaschine freudvoll und lautstark den Wohnzimmertisch der "Urli". Nur zu! Es kann eh nix kaputt gehen. Sagt sie. Und irgendwann werden sie sich wieder an anderen Dingen des Lebens erfreuen.

Angelika Docekal Lidarik hat das ihren Eltern nie vergessen: Dass sie ihr nach der Geburt ihrer eigenen Tochter immer den Rücken freigehalten haben: "Dadurch konnte ich meine Krankenschwesterausbildung fertigmachen und zu arbeiten beginnen." Nicht vergessen hat sie die Schuldgefühle als Mutter. "Dabei hat mir meine Tochter nie einen Vorwurf gemacht."