Giving Tuesday: Von der Kraft des Gebens

Grelle Rabatt-Plakate in fast jeder Auslage, blinkende Banner in allen Onlineshops, eine Flut an Werbezuschriften im (digitalen) Postfach: Am vergangenen "Black Friday" lockten auch heuer weltweit wieder zigtausende Unternehmen mit Angeboten. Der ursprünglich US-amerikanische Aktionstag wird am Tag nach Thanksgiving begangen; am darauffolgenden "Cyber Monday" zieht der Onlinehandel nach. Was das Vorweihnachtsgeschäft in Schwung bringen soll, stößt in jüngster Vergangenheit auf immer mehr Kritik.

In Österreich fand dieses Jahr erstmals der "White Monday" (am 25. November) größeren Niederschlag in den sozialen Netzwerken. Dort sprachen sich Privatpersonen und Unternehmen für den Boykott des "Black Friday" aus. Ausgerufen wurde er von der Naturschutzorganisation Greenpeace, denn auch die Umwelt leidet unter dem künstlichen geschaffenen Konsumwahn. Die Millionen Bestellungen etwa, die online aufgegeben werden, müssen zu den Kunden transportiert werden. Die Initiatoren des "White Monday" wollen Konsumenten nicht dazu bringen, gar nichts mehr zu kaufen – aber bewusster und nachhaltiger.

Zurückgeben

Weniger ökologische, vielmehr soziale Beweggründe stehen hinter dem heutigen „Giving Tuesday“ (www.giving-tuesday.at), der 2012 ebenfalls als Gegenbewegung zum "Black Friday" ins Leben gerufen wurde. Das Motto: "give back", also zurückgeben, wovon man selber genug hat und Solidarität mit jenen zeigen, die Unterstützung brauchen. "Der 'Giving Tuesday' ist eine globale Bewegung, die auch in Österreich in immer größerem Stil zelebriert wird", sagt Günther Lutschinger, Geschäftsführer vom Fundraising Verband Austria. "Es gibt insgesamt über 100 ehrenamtliche Projekte und Aktionen, bei denen Geld gesammelt wird. Nicht nur von gemeinnützigen Organisationen, sondern auch von Unternehmen, die bereit sind, eigene Sammelaktionen zu starten." Der Aktionstag werde maßgeblich von der Jugend getrieben, "die sich bezüglich des Konsumwahns kritisch zeigt".