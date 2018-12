Warum immer mehr Menschen Zeit statt Zeug verschenken

Gerade in einer Wohlstandsgesellschaft macht es Sinn, etwas Nichtmaterielles zu verschenken: Zeit nämlich. Gemeinsame Erlebnisse machen glücklicher als Gegenstände, das weiß die Wissenschaft, das fühlt der Hausverstand. „Die Zeiten, in denen es als Statussymbol galt, möglichst wenig Zeit zu haben, sind vorbei“, sagt der deutsche Philosoph Alexander Klier. Zeit wird kostbarer, eine Entwicklung, die sich nicht auf Weihnachten beschränkt. „Das zeigt sich darin, dass viele Leute nicht mehr bereit sind, so viel zu arbeiten, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Man wird autonomer im Umgang mit der eigenen Zeit, das hat viel mit Selbstbestimmung zu tun. Da bricht im Moment ganz viel auf und das äußert sich besonders zu Weihnachten.“

Just dann wächst nämlich das Gefühl, besonders wenig davon zu haben, weiß der Philosoph. „Das liegt weniger am Fest als am Jahresabschluss. Viele Projekte müssen bis dahin fertig gestellt werden und man ist abhängig von den Antworten anderer – das gilt für die Arbeit genauso wie für die Familie.“

Materielles ist „out“

Doch es gibt noch einen zweiten großen Gesellschaftstrend, der das Schenken von Zeit populär macht: Der Wunsch nach Nachhaltigkeit setzt sich langsam in den Köpfen fest, Lifestyle-Blogger predigen Minimalismus und „Decluttering“, also „Entrümpelung“. Motto: Zu viel Krempel verstopft Wohnung und Geist, Klima und Umwelt leiden ebenso unter dem Konsumwahnsinn. Da passt das Konzept „Schnell noch in die Stadt, um irgendwas zu kaufen“ so gar nicht dazu.

Wobei: Längst hat auch die Konsumindustrie das Thema besetzt, Event-Gutscheine zählen laut Umfragen zu den beliebtesten Geschenken. Der Marktführer Jochen Schweizer soll laut FAZ 400.000 Stücke davon pro Jahr verkaufen; gemeinsam mit Mitbewerbern wie Mydays und Jollydays ist das ein Millionengeschäft. Vom Whiskey-Seminar bis zum Ritteressen gibt es dort praktisch keine Erlebnis-Box, die es nicht gibt.

Eine andere Philosophie verfolgt das Portal „Zeit statt Zeug“: Der Gründer Michael Volkmer, Chef einer Kreativagentur, möchte dazu anregen, Gegenstände durch persönliche Aktivitäten zu ersetzen, die nichts kosten und Ressourcen schonen (siehe unten). Statt einer neuen Kamera schlägt er etwa vor, zusammen alte Fotos anzusehen, Slogan: „Irgendwas kaufen ist auch keine Lösung“.