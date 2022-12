Von Wilder Jagd bis zu Lostagen: Welche Bräuche es in den Raunächten gibt

Lostage

Da sich die Raunächte über die dunkelste Zeit des Jahres – noch dazu über Jahresende und -anfang – erstrecken, galten sie über Jahrhunderte als Tage bzw. Nächte, in denen man die Zukunft ablesen konnte. Mit den Raunächten begannen vielerorts sogenannte „Lostage“. Bei diesen Bräuchen ging es ums „losen“, was in alten Dialekten „hören“ heißt. Es wird also in dieser Zeit, das im bäuerlichen Arbeitsjahr verhältnismäßig ruhig war, genau hingelost (hingehört), was sich in der Natur abspielt und interpretiert.