Weihnachtsbaum-Check: Worauf man beim Kauf achten sollte

Das einzige Problem: „Es gibt bisher keine eigene Kennzeichnung für Bio-Christbäume. Diese sind aber bei Bio-Landwirten erhältlich, die im Nebenerwerb Christbäume produzieren. Biozertifizierte Betriebe werden kontrolliert und dürfen in den Christbaumkulturen keine Pestizide einsetzen“, sagt Pokorny. Um ganz sicher zu gehen, kann man den Verkäufer nach seinem Biozertifikat fragen.

Anders ist das in den großen Plantagen im Norden Europas. „Das größte Problem sind die dort eingesetzten Unkrautvernichter, die den Begleitwuchs dezimieren“, weiß die Umweltberaterin. Diese führen nämlich dazu, dass die Bäume zu wenig Wasser bekommen oder nicht symmetrisch wachsen.

„Von österreichischen Betrieben, die auf konventionellen Anbau setzen, habe ich hingegen gehört, dass dort das Unkraut eher gemäht wird und Pestizide nur dort eingesetzt werden, wo einzelne Bäume befallen sind.“ Das Gift wird also nicht so flächendeckend und systematisch eingesetzt wie in Riesenplantagen.

In Kühlhäusern

Was noch gegen Importware spricht: „Die Bäume werden meist schon im Oktober geschlagen und dann in Kühlhäusern aufbewahrt, was natürlich sehr viel Energie verbraucht“, gibt die Umweltberaterin zu bedenken.

Weniger ins Gewicht falle der weite Transport der Bäume: Da sei es in Summe problematischer, dass jeder mit seinem Auto fährt, um den Baum zu kaufen – da kommen in Summe ganz schön viele Kilometer zusammen, weshalb man den Baum am besten in der Nähe kauft.

Einige Christbaumproduzenten liefern nach Hause – eine gute Alternative, weil so immer mehrere Bäume gleichzeitig transportiert werden. Mehr als 50 Prozent der österreichischen Anbaufläche von rund 3.500 Hektar befinden sich übrigens in Niederösterreich, Platz zwei belegt die Steiermark.