Warum mit Omas Gerichten ganze Lebensgeschichten erzählt werden

Die Wurzeln der Großmütter liegen in vielen Ländern, die Rezepte erzählen die Lebensgeschichten mit. Sonia Debeaubvais hat als einziges Rezept „Frikkadel“ aus ihrer Heimat Dänemark an ihre Enkelin weitergegeben und die indische Oma Nani kocht für ihre in den USA lebende Enkelin Natasha ein Curry.