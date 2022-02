Warum man im Fasching nicht unbedingt als Mexikaner gehen sollte

Kulturelle Aneignung oder „cultural appropriation“, wie der englische Originalbegriff lautet, ist dabei keineswegs eine Erfindung des 21. Jahrhunderts. „Sie ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst und hat auch viele positive Seiten“, erklĂ€rt die Expertin.

In der Vergangenheit wurden stetig kulturelle Errungenschaften anderer Gruppen verwendet und weiterentwickelt. Da es schon zu lange her ist, seien wir uns dessen gar nicht mehr bewusst. „Problematisch wird es dann, wenn man Stile und Symbole benachteiligter und diskriminierter Gruppen ‚ausleiht‘ und in einen neuen Kontext bringt. Vor allem, wenn diese Gruppen nicht damit einverstanden sind und sich dadurch sogar beleidigt oder verletzt fĂŒhlen.“