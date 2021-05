Kendall Jenner wegen Werbung für ihren Tequila unter Beschuss

"Ich als Mexikanerin bitte Sie alle, die in den USA leben, Kendall Jenners Tequila nicht zu konsumieren, weil das, was sie tut, als kulturelle Aneignung bezeichnet wird", appelliert etwa eine Userin an Jenners Instagramgemeinde. "[Es] ist unsere Kultur und wir wollen nicht, dass eine weiße Frau von unserer Kultur profitiert", schreibt sie weiter.

Eine andere Person ist der Meinung, es sei "beleidigend" und "ignorant", "dass sie im schicken Migranten-Arbeiter-Look für ihre Tequilla-Marke posiert." "Später wird sie sicher weinen und sagen, sie war sich dessen nicht bewusst", wird dem Model vorgeworfen.

Zu der Kritik hat sich Kendall Jenner bisher noch nicht geäußert - stattdessen hat sie die Kommentarfunktion unter dem Posting deaktiviert.