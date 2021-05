Kim Kardashian: Affäre mit Kourtneys Freund Travis Barker?

Barkers-Tochter teilt verfänglichen Screenshot

Ihre gemeinsame Tochter Alabama war es, die kürzlich das Affärengerücht um Kardashian in die Welt gesetzt hat. In einer Instagram-Story erhob sie Vorwürfe gegen ihre Mutter. Die 46-Jährige sei "nie ganz" gewesen in ihrem Leben und keine gute Mutter.

Die 15-Jährige teilte zudem den Screenshot einer SMS, die sie angeblich von Moakler erhalten haben soll und in der unter anderem steht: "Ich habe mich von Travis scheiden lassen, weil ich ihn bei einer Affäre mit Kim erwischt habe! Jetzt ist er in ihre Schwester verliebt ... Es ist alles eklig ... Ich bin nicht die Böse!"