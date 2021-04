Kourtney Kardashians heiße Liebes-Show: Travis Barkers Ex erlaubt sich Seitenhieb

Auch Barker teilte Aufnahmen von dem gemeinsamen Liebes-Trip, den sie anlässlich des 42. Geburtstags des Reality-Stars unternahmen - darunter ein Bild, auf dem man Kourtney Kardashian von hinten im Bikini auf einem Schlauchboot zu sehen bekommt.

Ihren genauen Aufenthaltsort gaben die beiden Turteltauben nicht belannt. Page Six spekuliert allerdings, dass Kardashian und Barker im Amangiri Resort in Utah geurlaubt haben dürften, in dem Kourteny mit ihrem Ex Scott Disick und ihren gemeinsamen Kindern bereits vergangenes Jahr weilte.