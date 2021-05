Khloé Kardashians private Nachrichten an Tristan Thompsons Affäre geleakt

Khloé Kardashian scheint das Bedürfnis zu haben, mit Tristan Thompsons angeblicher Affäre ein Hühnchen rupfen zu wollen. Oder sie hat einfach Klärungsbedarf. Sydney Chase - jene Frau, die im Jänner hinter Khloés Rücken mit Thompson ein Techtelmechtel gehabt haben soll - hat angeblich vom "Keeping Up With The Kardashians"-Star verschickte private Nachrichten veröffentlicht.

Kardashian soll vermeintliche Affäre kontaktiert haben

"Hey Sydney, das ist Khloé", ist da zu lesen. Den Rest der Nachricht hat Chase unkenntlich gemacht. In einer weiteren Botschaft steht: "Ich würde mich freuen, wenn unser Gespräch vertraulich bleiben kann." Die Nachricht wurde mit einem Gebetshände-Emoji versehen.

Da scheint Kim Kardashians Schwester - sollten die Nachrichten tatsächlich von ihr stammen - die Rechnung aber ohne Chase gemacht zu haben. Khloé Kardashians lehnte es ab, die Sache zu kommentieren.