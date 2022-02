Blackfishing-Vorwürfe gegen Kim Kardashian nach Vogue-Cover

„Ich habe mich gewählt.“ Unter diesem Motto ziert Kim Kardashian das Cover der kommenden März-Ausgabe der amerikanischen Vogue im Black History Month. Darin spricht sie über Änderungen in ihrem Leben nach ihrem 40. Geburtstag, gewährt Einblick in ihr Leben und zeigt sich auf Fotos in zahlreichen Looks. Das Netz wirft ihr nun vor, darauf den Anschein schwarzer Herkunft erwecken zu wollen.

Dunkle Haut und schwarze Looks

Dem Reality-Star wird etwa vorgeworfen, ihre Haut dunkler darstellen zu lassen und die Looks schwarzer Künstlerinnen gestohlen zu haben. Sie eigne sich die Styles an, ohne die Kultur oder Geschichte dahinter zu respektieren - so der Vorwurf. Darauf verweist auch der Modeblog „Diet Prada“ auf Instagram.