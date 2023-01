Verstopfung: Wenn das große Geschäft für Kinder zur Qual wird

In so einer Situation versuchen es Eltern oft mit einer Ernährungsumstellung: „Leider ist die Annahme, dass eine schwerwiegende Verstopfung allein mit Diätmaßnahmen zu beheben ist, meist falsch. In der Regel muss sich dann die ganze Familie an ein neues Essverhalten gewöhnen – und das funktioniert meist gar nicht oder nicht rasch genug.“

Lieber früher als später

Es sei deshalb besser, früher als später zum Kinderarzt zu gehen. Der wird dem Buben oder dem Mädchen in der Regel einen Stuhlweichmacher verschreiben. Warum das so wichtig ist, erläutert der Mediziner: „Der Dickdarm entzieht dem Stuhl Wasser. Je länger der Stuhl dort verweilt, desto fester und trockener wird er, was zu Verstopfung und Schmerzen führt.“

Oft werde der Wirkstoff Macrogol verabreicht, der dafür sorgt, dass vom Dickdarm nicht mehr so viel Wasser entzogen wird. Der Arzt rät zu diesem Schritt – auch wenn manche Eltern davor zurückschrecken: „Behandelt man die Verstopfung nicht und das Kind hat Schmerzen auf dem Klo, versucht es, den Weg auf die Toilette zu vermeiden und ein Teufelskreis wird in Gang gesetzt.“