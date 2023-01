Fast jeder dritte Mensch in Österreich ist Single

Seit 17 Jahren wird im Auftrag von Parship.at die Zahl der in Österreich alleinstehenden Personen erhoben. Sie liegt in der Altersgruppe 18 bis 75 Jahren konstant bei rund 30 Prozent der Gesamtbevölkerung. Auch heuer bestätigt fast jeder und jede dritte Befragte in einer repräsentativen Studie, keine Partnerin oder keinen Partner an der Seite zu haben - das entspricht rund zwei Millionen Singles.

Gemessen am Anteil der Bevölkerung leben die meisten Singles in Wien und Vorarlberg (beide 34%), die wenigsten in Oberösterreich und Salzburg (beide 27%). Frauen genießen das Single-Leben eher als Männer. Die meisten Singles (45%) finden sich in der Altersgruppe der unter 30-Jährigen, sie sehnen sich auch deutlich öfter nach jemandem zum Kuscheln (67% vs. gesamt 55%) und dem Gefühl, geliebt zu werden (52% vs. 45%). Das zeigt eine aktuelle, repräsentative Studie unter 1.500 Befragten, darunter waren 452 alleinstehend.

Wonach sich Männer und Frauen sehnen

Rund 15 Prozent der österreichischen Singles sind rundum glücklich, sie vermissen in ihrem Leben gar nichts. Die restlichen 85 Prozent bestätigen allerdings, dass ihnen als Single auch etwas abgeht. Männliche Befragte sehnen sich vor allem nach körperlicher Nähe wie Kuscheln (60%, Frauen 51%) oder auch Sex mit einer Person, die sie lieben (56% vs. 32%). Die weiblichen Singles wünschen sich eher, Geborgenheit bei jemanden zu finden (49%, Männer 36%) und finanzielle Belastungen nicht allein stemmen zu müssen (27% vs. 13%).



Caroline Erb, Psychologin bei Parship: „Körperliche Nähe, Sicherheit und das Gefühl, sich auf jemanden verlassen zu können werden als besonders wichtige Eckpfeiler beim Wunsch nach Zweisamkeit empfunden. Je nach Alter gibt es unterschiedliche Herausforderungen, die es gemeinsam zu meistern gilt. Dabei wäre eine stimmige Balance zwischen Nähe, Gemeinsamkeit und dem Achten auf eigene Bedürfnisse günstig für den Verlauf einer Beziehung.“

Frauen sind die zufriedeneren Singles

Single zu sein hat auch Vorteile, finden vor allem Frauen. Im aktuellen Parship Single-Atlas bestätigen sie, es besonders zu schätzen, sich für nichts rechtfertigen zu müssen (65%, Männer 48%), frei über ihr Geld zu verfügen (61% vs. 44%), selbst zu entscheiden, was sie kochen und essen wollen (58% vs. 34%), ihre Eigenheiten ausleben zu können (56% vs. 33%) sowie ungestört zu schlafen (53% vs. 33%).