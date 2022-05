Ukrainische Tiktokerin: Wir lassen uns unseren Humor nicht nehmen

KURIER: Der Krieg dauert bald drei Monate an. Das wievielte Interview geben Sie heute?

Valeria Shashenok: Vielleicht das Hundertste? Zuvor waren CNN, BBC, Washington Post, La Repubblica oder auch El Pais.

Im belagerten Sarajevo haben die Menschen vor gut dreißig Jahren auch deshalb überlebt, weil sie sich ihren Humor nicht nehmen ließen. Können Sie noch lachen?

Ich kann noch lachen, aber nicht die ganze Zeit. Es ist der Horror. Wenn ich in den Nachrichten all die abgerissenen Hände und Beine von Menschen sehe, weine ich. Aber auch wir in der Ukraine lassen uns sicher nicht unseren Humor von diesem Putin nehmen.

Zum Teil verdanken Sie ihm aber Ihre weltweite Bekanntheit. Wie fühlt sich das an?

Also, das ist mir passiert, weil ich Videos für Tiktok gemacht habe. Es wäre besser, ich wäre heute nicht so bekannt, dafür aber in meiner Wohnung in der Ukraine, mit meinen Eltern. Unglücklicherweise kann ich die Aufmerksamkeit auch nicht genießen. Denn in meinem Land leiden die Menschen sehr an diesem Krieg.

Hat man eigentlich Ihre Videos aus dem Luftschutzkeller auch in Russland gesehen?

Ja, es gab auch von dort Zuspruch. Aber davon haben wir nichts, solange sie in ihrem Land still bleiben.

Eine russische Bombe hat Ihren Cousin Maksim getötet und seinem Vater ein Bein weggerissen. Ist für Sie Versöhnung mit Menschen aus Russland möglich?

Wenn jemand für Putins weißes Z ist, wenn eine Frau ihrem Mann in der Ukraine auffordert, alles zu stehlen, was er bekommen kann, dann ist Versöhnung nicht möglich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Freund in einem anderen Land Frauen vergewaltigt und fremdes Eigentum stiehlt.