Übergangen und brüskiert: Sexismus auf weltpolitischem Parkett

Tiefe Stimme

Die Abwertung von Frauen in der Öffentlichkeit gelte bis heute. Erfolgreiche Frauen dürften nicht darüber hinwegtäuschen. Den Weg nach oben schaffen sie, indem sie ihre Weiblichkeit verleugnen. So ist von Margret Thatcher bekannt, dass sie Unterricht nahm, damit ihre Stimme männlicher klingt. Wobei in der Regel nicht so sehr aufregt, wie und was eine Frau sagt, sondern dass sie überhaupt etwas sagt.

Wird Frauen wie im aktuellen Fall der Handschlag verweigert, „wird damit in manchen Fällen wohl ein bewusstes Statement gesetzt,“, meint die Politikwissenschafterin Dorothee Beck. „In anderen verhalten sich Politiker so, weil sie es einfach können. Fest steht für sie aber: den Imageschaden tragen beide. Der Politiker, weil ihn mittlerweile die öffentliche Entrüstung trifft. Die Politikerin, weil sie in der Öffentlichkeit zum Opfer wird, und „Opfer sind in der Politik einfach nicht gewollt“.

Das macht es auch so schwierig, das Thema „Sexismus in der Politik“ anzugehen. Diejenigen, die davon betroffen sind, wollen auf gar keinen Fall als Opfer gelten. Die öffentliche Entwürdigung von Frauen ist zudem Wasser auf die Mühlen derjenigen, die nicht gut auf mächtige Politikerinnen zu sprechen sind. „Wenn so eine Form von Sexismus auf der politischen Bühne möglich ist, macht das eine Gesellschaft sexistischer“, sagt Beck. Es müsse einen Sturm der Entrüstung und ein entschiedenes Entgegentreten geben.