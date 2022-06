Tipps für erholsame Nächte: So schläft man auch bei Hitze gut

In Merinowolle Tropennächte durchschlafen? Falls Ihnen schon beim Gedanken an ein wolliges Nachthemd heiß wird: In einer Studie schlief die Merinowolle-Gruppe besser als jene mit Baumwoll- oder Polyester-Nachtkleidung. Verantwortlich dafür sollen spezielle Eigenschaften der Merinowolle zur Flüssigkeitsregulation sein.

Für die optimale Körpertemperatur ist auch nachts das vegetative Nervensystem verantwortlich, es muss bei Hitze mehr Energie dafür aufwenden. Von der Idealtemperatur (ca. 18 Grad) können viele Bewohner von Wohnungen in Ballungsräumen momentan nur träumen.

Merinowolle muss dennoch nicht sein. Auch einfache Tipps bringen bereits etwas Erholung: