Artenvielfalt der Erholung: So unterschiedlich schlafen Tiere

Augen zu und ab ins Land der Träume – davon sind Haie weit entfernt. Zum einen können viele der lebenden Fossilien ihre Lider nicht richtig schließen, zum anderen müssen sie fast ständig in Bewegung bleiben. Als Knorpelfische verfügen sie über keine Schwimmblase, den Sauerstoff für den Auftrieb müssen sie kontinuierlich aus dem Wasser filtern. An Schlaf ist also nicht zu denken. Oder doch?