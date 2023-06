Tiktok und Instagram führen neue Sicherheitsfunktionen für Teenager ein

Jugendliche werden zu Pausen aufgefordert

So soll auf Instagram und Facebook unter der Dachmarke Meta ein "Quiet Mode" (dt. Ruhemodus) Teenagern künftig dabei helfen, sich besser zu konzentrieren. Ein Profil in diesem Ruhemodus erhält keine Benachrichtigungen mehr, der Aktivitätsstatus zeigt den Modus an und Direktnachrichten (DMs) werden mit einer automatischen Antwort beantwortet. Die Funktion soll in den nächsten Wochen weltweit verfügbar sein.

Teenager, die länger als 20 Minuten durch ihren Facebook-Feed scrollen, werden zudem automatisch zu einer Pause aufgefordert. Für Instagram-Reels (Kurzvideos) wird aktuell eine ähnliche Funktion getestet.