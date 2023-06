Quittok: Junge Leute kündigen ihren Job über TikTok

Seither schließen sich zahlreiche Arbeitnehmer an und posten ihre Kündigungen unter #Quittok. Dort filmen sie sich beispielsweise dabei, wie sie nervös eine Kündigungsemail absenden und auf die Antwort ihrer Arbeitgeber warten. Warum? In einem BBC-Interview sagt die TikTokerin Christina Zumbo: „Ich habe beschlossen, diese Reise online zu teilen, weil einfach nicht genug darüber gesprochen wird.“

Therapeutin und Coachin, Tess Brigham sieht laut BBC den Grund für den Trend in der Generation, die ihn ins Leben gerufen hat. GenZ sei es nämlich gewohnt alle möglichen Lebensschritte öffentlich zu machen. Außerdem ist GenZ bekannt dafür besonders auf „Mental Health“ und positive Unternehmenskulturen Wert zu legen. Deswegen würden Videos, in denen Mitarbeitende toxische Arbeitsplätze verlassen und unfaire Chefs aufzeigen, inspirierend wirken. Die lobenden Kommentare bestätigen diese Vermutung: „Gut, dass du für dich selbst einstehst!“, heißt es etwa unter einem Video.

Die Unzufriedenheit am Arbeitsplatz zeigt sich aber auch in #Quittok-Videos, in denen niemand kündigt. Einige sprechen nur den Wunsch aus Kündigen zu wollen, trauen sich dann aber nicht. Eine TikTokerin sagte nach einer Kündigung: „Ich habe keinen Plan B und das ist in Ordnung. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass ihr auch die Erlaubnis habt einen Job, der euch unglücklich macht, zu kündigen.“