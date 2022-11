Tiercoach: Wo Schildkröten den Winter sicher verbringen

Die artgerechte Haltung von Schildkröten fordert Besitzer. Leser haben Fragen dazu, KURIER-Tiercoach Katharina Reitl, Zoodoc in der Ordination Tiergarten Schönbrunn, beantwortet sie.

Meine Schildkröte überwintert jedes Jahr selbstständig im Garten. Sie scharrt schon sehr stark, vergräbt sich aber noch nicht. Sollen wir sie nun in einer Kiste mit Erde und Laub in den Keller stellen?

Die Überwinterung im Keller ist eine sichere Methode – allerdings nur, wenn der Keller konstant kühl ist. Ein Aufwachen in der Kiste ist eher unwahrscheinlich. Wenn es doch passiert, wird es eher bemerkt bzw. ist nicht so gefährlich wie in der Natur. Im Freiland kann eine kurze warme Phase zum unbemerkten Aufwachen führen. Da Schildkröten dann meist sehr langsam sind, sind sie bei einem Wettersturz oder auch bei Gefahr durch andere Tiere unter Umständen nicht schnell genug, um sich in Sicherheit zu bringen.

In unserem Keller wird es auch in der kalten Jahreszeit relativ warm. Kann ich meine Schildkröte im Kühlschrank überwintern?

Ein Kühlschrank eignet sich hervorragend, noch besser ist ein kleiner Weinkühlschrank. Die Temperatur muss konstant um die 6 Grad Celsius liegen. Eine Kiste ohne Deckel – ausgelegt mit Laub oder Zeitungspapier – ermöglicht den wöchentlichen Kontrollblick. Zwischendurch muss auch gelüftet werden.

Wir haben seit ca. 50 Jahren eine Griechische Landschildkröte, die wir regelmäßig mit u.a. Salat, etwas Tomaten und Löwenzahnblättern füttern. Ist das eigentlich das ideale Futter für das Männchen?

Die optimale und natürliche Ernährung von Schildkröten sind diverse Gräser und Kräuter, wie sie in der ursprünglichen Heimat dieser Tiere vorkommen. Selten darf es eine Schnecke oder ein Insekt sein; sehr selten Obst oder Gemüse, wie es bei uns wächst, und somit extrem selten Tomaten.

Wie bemerkt man Wurmbefall bei Schildkröten und was kann man dagegen tun?

Ein Wurmbefall kann mit einer parasitologischen Kotuntersuchung festgestellt werden. Diese können Sie direkt in ein veterinärmedizinisches Labor oder über jeden Tierarzt einschicken. Vorsorglich können Sie außer dem routinemäßigen Absammeln des Kotes nichts machen. Sollte Ihre Schildkröte Würmer haben, wird Ihr Tierarzt eine Behandlung vorschlagen. Dann können Sie vorbeugend auf eine noch konsequentere Hygiene achten bzw. auch das Gehege dekontaminieren, damit es zu keiner Reinfektion kommt.

Wir haben Mini-Treppen und werden eine Rampe aufbauen. Bis dahin stellt sich die Frage: Wie lange hält es eine Schildkröte auf dem Rücken aus?

Eigentlich sollte sich Ihre Schildkröte umdrehen können. Liegen Panzerdeformationen oder Beinschwächen (wegen unterschiedlichen Erkrankung) vor, kann es aber schwierig werden. Schildkröten halten das kurz aus, angenehm ist es aber sicher nicht; vor allem wenn sie verzweifelt kämpfen und Stress haben. Eine Schildkröte am Rücken hat auch mehr Angriffsflächen für Jäger. In der prallen Sonne kann es zudem zu Kreislaufproblemen kommen, da die Atmung erschwert ist, und sie Extremitäten und Kopf nicht ganz verstecken kann. Das kann zum Tod führen.

