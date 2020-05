Schildkröten: Kühlschrank oder Schotterbett

Land- und Wasserschildkröten können ebenso im Freien überwintern: Landschildkröten sind in einem Betonring für den Brunnenbau auf einer Feuchtigkeit abführenden Schotterschicht perfekt gebettet. Die Anlage muss rattendicht sein. Wasserschildkröten graben sich am Teichgrund in Schlamm ein und decken ihren Sauerstoffbedarf über die Haut. Ein Teil des Teiches muss stets eisfrei gehalten werden, nur so können Gärgase entweichen.



"Es gibt sehr viele Schildkrötenarten", sagt Weissenbacher, "jede hat ihre individuellen Bedürfnisse. Heimtierhalter müssen sich genau erkundigen, was für ihre Art das Richtige ist." Dann können Schildkröten beruhigt bis Anfang April ruhen.