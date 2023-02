Leserinnen-Aufruf: Neues Buch über sexuelle Fantasien von Frauen in Entstehung

„Wir Frauen wissen, dass Sex so viel mehr ist, als nur Sex. Aber die wenigsten sprechen darüber“, beginnt Schauspielerin Gillian Anderson den Aufruf auf ihrer Instagramseite. Die tiefsten und intimsten Gedanken und Ängste seien im Inneren verborgen. Und das wolle sie nun ändern.

Das Vorbild: Pionierin Nancy Fridays 1973 erschienenes Buch „My Secret Garden“ (Mein geheimer Garten, engl.). Für dieses sammelte die Autorin in hunderten Interviews und Zusendungen die ungefilterten Geschichten sexueller Fantasien von Frauen. Damals ein Skandal. Seither sind 50 Jahre vergangen. Die Zeit ist daher reif, so Gillian Anderson, für eine Neubetrachtung.

Was hat sich seit „My Secret Garden“ verändert, welche Entwicklungen lassen sich feststellen? Daher ihr Aufruf an Frauen und alle, die sich als Frau definieren, ihr anonym auf deargillian.com die eigenen sexuellen Fantasien zu schildern. Die an sie gerichteten Briefe würden dann in einem Buch zusammengefasst werden, das sich an eine neue Generation Frauen richten solle.

Teilen auch Sie - anonym - Ihre Fantasie

Auch die kommende Sonntagsausgabe des KURIER wird die weibliche Sexualität und die Bedeutung sexueller Fantasien aufgreifen – und gleichzeitig für die Leserinnenschaft öffnen. Wenn Sie uns also Ihre Fantasie – selbstverständlich anonym – schildern wollen, werden wir diese gerne in den Artikel einbetten. Schreiben Sie uns an:

lebensart@kurier.at