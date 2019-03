Weibliche Sexualität: Ein Tabu bricht auf

Zurück zur Anatomie: Die Vulva gilt als äußeres Geschlechtsorgan und umfasst kleine und große Labrien (Schamlippen), Venushügel, Scheidenvorhof, Scheideneingang und Klitoris. Häufig wird das weibliche Lustorgan auch als „Kitzler“ bezeichnet. Es ist aber gar nicht so klein, wie es sein Name vermuten lässt. Von der äußeren Spitze geht ein schlauchförmiges Schwellkörpergewebe ins Innere des Körpers ab, das in bis zu zehn Zentimeter langen Fortsätzen endet.

Sexuelle Erregung

Sexuelle Erregung lässt das Organ anschwellen. Dies ist identisch mit der Erektion des Mannes. Männliche und weibliche Sexualorgane sind sich in ihrem Ausmaß gar nicht unähnlich. Die Teile liegen bei Frauen eben innen, wohingegen sie bei Männern außen sind. Und die Klitoris ist viel empfindlicher: Dort sammeln sich rund 8000 Nervenendungen. In der Eichel des Penis nur 4000. An keinem Ort am Körper gibt es eine derart hohe Nervendichte.