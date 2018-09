"Das Internet hat die Triebe auf scharf gestellt"

Alles ist möglich, nix ist fix“ – ein gerne zitierter Slogan in den User-Profilen von Dating-Plattformen. Was man damit signalisieren möchte? „Bin offen für alles, und natürlich sehr flexibel.“ Damit ist vieles über die sexuelle Lage der Nation gesagt. Denn in einer Ära, in der sich sexuelle Normen verschieben, weil sich sämtliche Fantasien – und seien sie noch so schräg – per Smartphone, PC oder Laptop in die Wohnzimmer streamen lassen, gibt es keine No-gos mehr.

S/M. Dreier. Gangbang. Swingerparty. „Selbst für die ausgefallensten Spielarten finden sich über das World Wide Web im Handumdrehen Gleichgesinnte, mit denen man sich austauschen kann“, sagt die deutsche Sexualtherapeutin Heike Melzer. In den vergangenen fünfzehn Jahren hätten sich die Themen, mit denen Klienten ihre Praxis aufsuchen, signifikant verändert. Schnell übertragene Daten, Streaming-Dienste, soziale Netzwerke und nicht zuletzt das Smartphone haben auch in der Sexualität Spuren hinterlassen und die Triebe neu justiert. In ihrem Buch „Scharfstellung“ schreibt Melzer gar von einer neuen sexuellen Revolution. Im Gespräch mit dem KURIER erzählt sie, welche Herausforderung diese Entwicklung mit sich bringt – und wie es gelingen kann, mit den neuen Freiheiten konstruktiv umzugehen.

KURIER: Sexuelle Revolution – ein großes Wort. Was genau meinen Sie denn damit?

Heike Melzer: Die drei Säulen der Sexualität sind Fortpflanzung, Liebe und Triebe. In den 1968er-Jahren hat sich durch die Einführung der Pille und die Legalisierung der Abtreibung das Damoklesschwert einer unerwünschten Schwangerschaft, die aus dem sexuellen Happening entstand, verabschiedet. Fortpflanzung wurde kalkulierbar und dadurch ein erster sexueller Befreiungsschlag ermöglicht. Heute setzt der Dreh- und Angelpunkt bei den Trieben an. Die hatten es mit der Liebe ja nie so leicht. Liebe braucht Nähe, Erotik braucht Abstand. Ein Dilemma, in dem die Liebe seit Urzeiten steckt. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, an dem sich die Dinge nicht nur innerhalb der Partnerschaften verändern, sondern der Zug nach draußen enorm geworden ist.

Damit meinen Sie die Möglichkeiten, die durch die Digitalisierung entstanden sind – von Dating-Plattformen bis zum viel zitierten Pornostreaming?

Genau. Die Triebe können sich mittlerweile autark versorgen. Die Möglichkeit zu masturbieren gab es ja schon immer, aber durch Pornografie fand ein Angriff auf das zentrale Lustorgan im Kopf statt. Auch Hightech-Sextoys spielen da eine Rolle, Vibratoren, mit denen man innerhalb weniger Sekunden einen Orgasmus bekommt. Die Reize sind so stark geworden, dass natürlich Reize da nicht mehr mithalten können. Das hat Parallelen zur Ernährungsindustrie. Heute konkurrieren Lebensmittel mit Geschmacksverstärkern in bunten Verpackungen mit einem simplen Apfel oder einer Erdbeere. So werden schon Kinder und Jugendliche konditioniert. Ähnlich ist es bei der Sexualität: Der Mensch wird auf sehr starke Reize konditioniert, ich nenne sie Superreize. Das führt dazu, dass natürliche Reize nicht mehr reichen.