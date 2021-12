So haben Sie an Ihrem Weihnachtsstern lange Freude

Der Weihnachtsstern kann ein kleines Sensibelchen sein – dennoch ist er äußerst beliebt. Dass dem so ist, wundert Lorenz Pridt von der gleichnamigen Blumenhandlung in der Josefstädter Straße in Wien nicht: „Er stillt die Sehnsucht nach warmen Farben, strahlt Fröhlichkeit aus und hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.“ Heißt: Für wenig Geld erzielt man mit ihm eine große Wirkung.

Doch weil er liebevoll behandelt werden will, sollte man schon beim Kauf darauf achten, dass die Pflanze gut gepflegt wurde. „Ein gutes Zeichen ist es, wenn die Blätter fast bis zur Erde reichen, sie saftig grün sind und sich nicht einrollen. Fallen die Blätter schon beim Kauf ab, weist das auf einen Transportschaden hin“, weiß Pridt. Stehen Weihnachtssterne im Supermarkt etwa im zugigen Eingang, sollte man sie dort stehen lassen und einen Abstecher in die Blumenhandlung machen. Wer seine gesunde Pflanze von da sicher – und eingepackt – nach Hause bringt, hat bei guter Behandlung lange Freude an ihr.