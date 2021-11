Warum das zweitbeste Restaurant der Welt jetzt Fleisch verbannt

Neuer Trend?

Mittlerweile scheint sich ein neuer Trend abzuzeichnen. Unter anderem zeigt er etwa ein gestiegenes Klimabewusstsein von Gästen - und auch von Köchen. Denn Kofoed ist nicht der Erste, der Fleisch verbannt. Vor einigen Monaten sorgte die Ankündigung des New Yorker Starkochs Daniel Humm, in seinem Gourmet-Tempel "Eleven Madison Park" fleischlos zu kochen, in der Gourmet-Szene für Aufsehen.