So fühlen sich Hortensien in Ihrem Garten wohl

Rispenhortensien mögen es etwas sonniger als andere Hydrangea-Arten, weshalb sie auch in großen Trögen auf Balkonen oder Dachterrassen wunderbar gedeihen. „Die Sorten Little Lime und Bobo eignen sich dafür gut“, so Reck-Burneo.

Waldhortensien brauchen hingegen mehr Schatten – in der Sonne würden ihre Blüten schnell verbrennen. „Fantastisch“ seien die Sorten Strong Annabelle und Incrediball, deren Blüten bis zu 20 Zentimeter groß werden und etwas aufrechter stehen bleiben als die der Sorte Annabelle.

Eher selten: die Samthortensie

Besonders schattig mag es die Samthortensie mit ihren tellerförmigen Blüten und samtigen Blättern. Auch die Kletterhortensie, die Zäune und Mauern erklimmt, gedeiht wunderbar dort, wo sich die Sonne kaum blicken lässt. Ihr Nachteil: Sie wächst langsam – doch ihre zarten Blüten belohnen das Warten.

Die Gärtnerin kombiniere die Sträucher gern mit Katzenminze, deren weiße Blüten einen Kontrast zu den Hortensien bilden. Auch Perovskien oder Deschampsia cespitosa „Goldtau“ sind passende Partner. „Im Herbst setze ich gerne unter die Sträucher den Zierlauch Allium Ambassador mit der lila Blüte, die im Frühjahr zu sehen ist. Das Laub wird zwar unattraktiv, wird aber von den frischen Blättern der Hortensien verdeckt.“