Im Boden leben die wichtigsten Mitarbeiter des Gärtners

Wer sich über blühende Beete und üppiges Gemüse freuen will, der sollte auch düngen. Die wichtigsten Nährstoffe, die eine Pflanze benötigt, sind Phosphor, Kalium, Stickstoff und – in geringerem Umfang – Magnesium. „Der Stickstoff ist besonders für das grüne Wachstum wichtig, also beim Spinat oder dem Salat“, erläutert Palme. Auch die Paradeiser benötigen am Anfang Stickstoff, brauchen aber mehr Kalium, sobald sie ausreifen.

Ein natürlicher Dünger, der viel Stickstoff, aber auch Phosphor liefert, ist Hornmehl. „Auf mineralischen Dünger sollten Sie jedenfalls verzichten“, rät der Experte.

Neben der Düngung mit natürlichen Stoffen wie Kompost, kommt es auch auf das Timing an: „In ein gut gedüngtes Beet kann man zuerst Starkzehrer aussetzen – also Tomaten, Gurken oder Kohl. Im Folgejahr kommen sogenannte Mittelzehrer in die Erde, denen der Dünger des Vorjahres ausreicht, zum Beispiel Karotten oder Radieschen“, erläutert der Gemüseanbau-Experte. „Im dritten Jahr dürfen die Schwachzehrer in die Erde, etwa Hülsenfrüchte. Bakterien, die Symbiose in den Wurzeln dieser Pflanzen leben, binden den Stickstoff aus der Luft – diese Stickstoffverbindungen dienen der Pflanze als Nahrung.“

Im vierten Jahr sät man genügsame Kräuter, Blumen oder Gründüngung aufs Beet– und macht es so bereit für einen neuen Durchgang.

