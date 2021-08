Herbst im Garten: Welche Blumen jetzt ihren großen Auftritt haben

Der Gartenexperte hat sich zum Ziel gesetzt, der „Goldblume“ endlich den Respekt zu geben, den sie verdient. Denn die Chrysantheme hat sehr viele Vorteile. Da wäre zum einen ihre Vielfalt: Es gibt sie in allen Größen, Farben und Formen (siehe unten). Zudem ist sie eine sehr pflegeleichte und äußerst dankbare Pflanze. „Als Schnittblume hält sie in der Vase sicherlich drei bis vier Wochen“, sagt Fellner. „Im Garten oder im Topf ist sie zudem einfach zu pflegen.“ Das Einzige, was sie benötigt, ist ausreichend Wasser während der Blütezeit. Sobald sie verblüht ist, muss man sie nicht mehr so sehr gießen: „Einige Chrysanthemenarten sind winterhart. Wer sie im Topf oder Beet lässt, sollte sie im Frühling auf 20 Zentimeter zurückschneiden, dann treibt sie aus. Zum Wachstum brauchen sie volles Licht, und auch etwas Dünger tut ihr gut.“ Im kommenden Herbst belohnt sie den Gärtner mit ihrer Farbenpracht.