Tag der Bienen: Welchen Garten die fleißigen Insekten lieben

Sonnenanbeter

Ganz wichtig: Am wohlsten fühlen sich die Nützlinge an sonnigen regengeschützten Standorten. Bodennister – etwa die Hälfte der Wildbienen zählen dazu – fühlen sich, wie der Name sagt, im Boden wohl: „Wer sie ansiedeln will, kann in einem Blumentopf etwas Erde mit Sand mischen“, rät Zimmermann.

Wählerisch sind die Insekten in der Frage der Behausung und beim Essen – manche ernähren sich nur von einer Pflanzenart: Glockenblumen-Sägehornbienen fliegen nur Glockenblumen an, Malven-Langhornbienen nur die Malve. Und selbst Maskenträger findet man – coronakonform – in Österreichs Vorgärten: Die Lauch-Maskenbiene steht auf Lauch und Küchenzwiebeln.

Doch nicht jede Blüte im Garten wird von den Hautflüglern angeflogen: Exotische und gefüllte Pflanzen sind zwar schön, bieten aber nichts Nahrhaftes. Das gilt auch für den englischen Rasen: „Für Insekten ist er eine biologische Wüste“, weiß Zimmermann. Ein paar verwahrloste Ecken im Garten sind für sie hingegen ein kleines Paradies.