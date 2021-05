Ein neues Zuhause für Bienen – direkt neben den Bahngleisen

Fahrt nach "Biensbruck"

Unberührte Blühstreifen haben auch die Österreichischen Bundesbahnen reichlich im Angebot. Dank des Projekts „ÖBB Schienenbienen“ sollen diese den Bienen nun auch zum neuen Zuhause werden. Gestartet wird auf acht ÖBB Flächen, die sich in Niederösterreich, im Burgenland, in Salzburg und in Tirol – etwa in Kematen und Patsch – befinden.

Diese sind als potenzielle Bienenstandorte definiert, werden mit Bienenbehausungen bestückt und von einem Imker-Netzwerk betreut. Der daraus gewonnene Honig wird dann ab Herbst im ÖBB-Webshop und in den Bahnbistros, aber auch in den Zügen als „Schienenhonig“ angeboten.

Um auf die essenzielle Rolle der Biene aufmerksam zu machen, werden zudem ab dem heutigen Weltbienentag Stationsnamen von Hauptbahnhöfen adaptiert: So wird aus der Haltestation Innsbruck etwa „Biensbruck“, aus Bregenz „Bregenz am Honigsee“. Auf dem „Wien Hauptbienenhof“ wird ein begrüntes ÖBB-Logo in Wabenform installiert.